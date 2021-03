Ce samedi 13 mars, la ville de Liège a été le théâtre de scènes de violences. Environ 200 jeunes casseurs ont saccagé le centre-ville. Des vitrines de commerces ont été sauvagement brisées, des faits de pillage et de vol ainsi que d'autres dégradations ont également été rapportés. Pour tenter de rétablir le calme, les forces de l'ordre (aussi bien régionales que fédérales) ont été déployées en nombre. Au total, 36 policiers ont été blessés et une dizaine d'individus ont été interpellés.

Parmi les policiers descendus sur place, un motard a été violemment agressé. Présent sur la place de la République française, lieu de départ des émeutes, l'homme a été victime d'un groupe de casseurs. Le SLFP Police a diffusé les images interpellantes de son agression et ces dernières ont très vite fait le tour de la toile. On peut y voir un groupe de jeunes arriver en masse sur le policier, ce dernier n'a pas l'opportunité de fuir et se fait rouer de coups. Sans l'intervention des participants d'une manifestation en faveur de l’Horeca et de la culture, la fin aurait pu être beaucoup plus funeste pour le policier qui est ensuite resté immobile, couché sur le sol.

Les internautes ainsi que le syndicat n'ont pas hésité à condamner fermement ces actes, qu'ils ont qualifié de "lâches".