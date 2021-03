La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden s’est rendue à Liège ce mercredi. Elle a rencontré les policiers blessés lors des émeutes survenues samedi dernier dans le centre-ville et a annoncé qu’elle allait intégrer la Ville à un groupe de travail afin de former les agents des forces de l’ordre aux nouvelles formes de protestation qui ont émergé ces dernières années. "Je suis venue apporter mon soutien aux agents. On ne peut pas accepter ce qu’il s’est passé", a déclaré la ministre, consciente des risques que représentent les appels à manifester lancés sur Internet. "Ces derniers n’ont ni leader ni personne de contact et les participants sont mobilisés via les réseaux sociaux. En conséquence, il est souvent difficile pour la police de pouvoir évaluer tous les risques".

L’utilisation de certaines messageries cryptées, comme Telegram, rend également l’accès aux informations difficile, y compris pour les enquêteurs. Les manifestations sont par ailleurs souvent spontanées et mobilisent un plus grand nombre de personnes. Pour les forces de l’ordre, il devient dès lors compliqué d’estimer le nombre de participants et la façon dont ils se comporteront. Enfin, l’absence de concertation entre les organisateurs de ce type de rassemblements et la police accentue ces difficultés. C’est pourquoi la ministre a décidé d’intégrer la Ville à un groupe de travail baptisé New way of protesting visant à développer une nouvelle approche policière pour faire face à ces nouvelles formes de protestation.

Lancé en février dernier, il est codirigé par la police fédérale et la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles. Y sont abordées les questions liées à la collecte d’informations, dont le monitoring des réseaux sociaux, les relations entre les jeunes et la police, le suivi judiciaire ainsi que les moyens à investir pour former davantage les policiers…