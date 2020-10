Emidio, écarté de son travail le 7 octobre, a été retrouvé mort à son domicile. Le trentenaire est décédé d'une embolie pulmonaire, lui qui avait été contaminé par le coronavirus.

Pour son collègue, qui s'est confié à nos confrères de 7sur7, il est certain qu'il a contracté la maladie dans le magasin. “La sécurité des travailleurs et des clients est toute relative. Au début, on avait une personne qui désinfectait tous les caddies. Mais ça coûtait trop cher, donc la direction a supprimé ce poste. Maintenant, c’est aux clients de le faire. Quand ils le font... Et puis, parlons des plexiglas aux caisses. Ce sont de simples roll-up que l’on avait en stock. Ils sont fins, ne protègent pas vraiment, mais surtout, ce sont les mêmes depuis des mois!”, confie-t-il.

La porte-parole de Colruyt, qui a réagi à la polémique, estime que le gérant a été contaminé en dehors de ses heures de travail. “Il était à la maison depuis le mercredi 7 octobre en raison d’un problème médical autre que le Covid-19. Dans le cadre de son traitement, il a subi un test qui s’est révélé positif”.

Des actions envisagées cette semaine

Les autres employés du Colruyt d'Amay ne se sentent pas en sécurité et ils craignent que pareille situation se déroule à nouveau. Ils attendent de la part de la direction des mesures supplémentaires mais elles peinent à arriver. C'est pourquoi, les collègues d'Emidio envisagent de mener des actions de protestation pour dénoncer l'attitude de la direction.

Véronique, une collègue d'Emidio, a décrit son responsable à Sudpresse: "Il était le rayon de soleil du Colruyt. un homme toujours souriant, proche des clients et toujours là pour aider et renseigner. Il va laisser un grand vide".