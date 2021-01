Société Le top 10 des prénoms donnés à Liège en 2020…

C’est un jeu auquel chaque (futur) parent essaye d’exceller… trouver un prénom pour son enfant qui ne soit ni trop farfelu, ni trop commun… simplement original donc. Et souvent, si possible, assez unique. On le sait toutefois, de nombreux facteurs influencent le choix des parents, inconsciemment souvent et dans le listing des prénoms "préférés", entendons les plus donnés, on retrouve souvent les mêmes.

Pour l’année 2020, la DH a déjà mis la main sur cette précieuse liste. Voici les prénoms préférés des Liégeois pour cette année…

Pour les filles nées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 à Liège, c’est le prénom