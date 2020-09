Pepinster La zone de police Vesdre effectuait ce mercredi un contrôle sur la nationale.

Voici des années que les poids lourds empoisonnent le quotidien des riverains de la route de Tancrémont (N666) qui relie Sprimont à Pepinster via Banneux.

Une centaine de camions y transitent chaque jour. La liaison entre les E25 et E40 doit normalement se faire via le contour autoroutier de Liège et le tunnel sous Cointe mais voilà, les camionneurs préfèrent couper au plus court, sortir à Sprimont, gagner Banneux puis descendre Tancrémont, traverser Pepinster et rejoindre l’E40 à l’entrée de Verviers, à Ensival.

C’est un raccourci de 32 km avec un gain de temps qui permet d’éviter au passage de payer les taxes routières.