L'individu avait déjà précédemment été verbalisé pour non-respect des mesures de confinement...

Ce Liégeois de 32 ans ne doit manifestement pas se sentir concerné par le confinement puisqu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'inviter des amis pour faire la fête chez lui... Selon la magistrate de garde au parquet de Liège, ils se sont retrouvés à treize dans son appartement qui, vu l’espace, ne pouvait apparemment contenir qu’un nombre très limité de personnes... Les uns sur les autres, donc, tout en abusant de gaz hilarant!

Cette petite fête n'ayant pas manqué d'attirer l'attention dans le voisinage, d'autant que c'était la nuit, la police a été appelée à intervenir au domicile de ce Liégeois. Là-bas, non seulement les policiers se sont retrouvés en présence d'une dizaine de personnes qui faisaient la fête mais, cerise sur le gâteau, celles-ci provenaient d’un peu partout, de Liège à Anvers en passant par Bruxelles ou Flémalle... Les policiers ont aussitôt mis fin aux festivités et ont embarqué le jeune homme afin qu’il soit entendu. Il a ainsi expliqué qu’il avait besoin de se changer les idées à cause du confinement... Comme s'il était le seul à trouver cette situation bien difficile à vivre!

Pour ce Liégeois, difficile de plaider la bonne foi puisqu'il s’est avéré qu’il s’était déjà fait remarquer le 15 avril dernier... A deux reprises, en effet, il avait déjà été verbalisé pour non-respect des mesures de confinement... Il a certes été libéré mais il s'est vu signifier une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure accélérée.



Espérons que cet épisode désolant mettra du plomb dans la cervelle de ceux et celles qui, malheureusement encore aujourd'hui, n’ont pas compris qu’il en va de la santé de l’ensemble des citoyens!