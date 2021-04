On le sait, la situation du groupe Liberty Steel qui emploie 760 travailleurs (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle) dans le bassin liégeois est plus que compliquée.

Pour rappel, la société anglaise Greensill Capital, la banque interne de Liberty Steel a été mise en faillite, rendant ainsi difficile tout approvisionnement à Liège puisque les fournisseurs ne sont plus payés ou craignent de ne pas l’être.

À l’heure actuelle, les sites liégeois de Liberty Steel tournent d’ailleurs à 40 % de leurs possibilités, avec le chômage que cela implique pour le personnel, y compris les employés. Dommage, puisque, pour l’instant, le marché de l’acier repart à la hausse avec des prix très élevés. Du coup, Liberty Steel n’est pas en capacité de prendre pleinement sa part du gâteau…

À fonds perdu

Les choses sont telles qu’il y a quelques jours, la société a demandé au tribunal du commerce de Liège, la désignation d’un médiateur dont la mission serait de trouver des candidats investisseurs. Un mauvais signal dans la mesure où ce genre de désignation débouche régulièrement sur une demande de PRJ (Procédure de réorganisation judiciaire), elle-même considérée par d’aucuns comme l’antichambre de la faillite.

Pour ajouter une mauvaise nouvelle à ce tableau déjà bien sombre, il semblerait que les sites liégeois aient été déposés en garanties lors de demandes de prêts de Greensill, aujourd’hui en faillite. Une faillite qui, en quelque sorte, empêcherait les pouvoir publics d’intervenir efficacement. En Tchéquie, par exemple, l’État a consenti un prêt de plusieurs millions, qui ont disparu dans le gouffre Greensill sans produire le moindre effet pour le personnel…

En cas de faillite, les 760 travailleurs perdraient leur emploi et n’auraient accès à aucun plan social. C’est dire si l’inquiétude est de mise…