Les deux hommes ont été arrêtés grâce à un policier vigilant

Mardi soir, deux inconnus ont fait irruption dans le magasin Spar situé au 1 de la rue des Mineurs, à Beyne-Heusay alors que le commerce s’apprêtait à fermer ses portes.

Armés, les deux gaillards se sont dirigés vers les caisses ouvertes et ont exigé l’argent qui s’y trouvait. Comme une des employées n’allait pas assez vite, un des gaillards n’a pas hésité à la frapper avec la crosse de son arme.

Les poches pleines, les deux braqueurs ont tourné les talons et ont pris la fuite sans laisser de trace.

Mais leur liberté n’a pas duré bien longtemps… En effet, très vite après le braquage, la police locale a diffusé un signalement des deux suspects et, environ une heure plus tard, un policier qui apparemment n’était même plus en service, a reconnu les deux hommes dans la rue. Il prévenu ses collègues qui ont interpellés les deux hommes.

Ces derniers ont donc été ramenés au poste de police. Leurs auditions sont en cours. Ceci dit, on voit assez mal comment ils pourraient nier les faits puisque le braquage et surtout ses auteurs ont été filmés…