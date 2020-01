Pour l’avocat d’un des tendeurs, seul un juge d’instruction aurait pu ordonner certains devoirs.

Le tribunal correctionnel de Verviers a achevé lundi l'examen du dossier à charge des 14 prévenus poursuivis pour capture et détention d'oiseaux indigènes mais aussi pour faux et usage de faux ainsi que diverses infractions techniques et détention de filets japonais. L'un des avocats a contesté la fiabilité de la preuve et sollicité l'irrégularité des poursuites.

Me Donatangelo, conseil du prévenu, originaire de Mettet, qui avait reconnu la détention de 920 oiseaux ainsi que la plupart des préventions à l'exception du faux, a contesté la fiabilité de la preuve qui repose, au départ, sur l'exploitation du gsm du quinquagénaire Disonais interpellé en novembre 2014 dans les Cantons de l'Est avec des oiseaux dans son véhicule.

Dans ce gsm se trouvait un sms à destination du quinquagénaire de Mettet "mais cette exploitation s'est déroulée en mai 2015 soit sept mois avant la mise à l'instruction du dossier. Or ce type de devoir ne peut être ordonné que par un juge d'instruction en raison de l'ingérence dans la vie privée des suspects", souligne l'avocat qui sollicite que cette preuve soit écartée tout comme les observations opérées en août 2015 dans les pêcheries de son client suite à son apparition dans le dossier.

"Il s'agit à cet effet de repérages qui ressemblent à des méthodes particulières de recherches déguisées", estime-t-il rappelant que toute introduction dans une propriété privée, qui a d'ailleurs permis aux verbalisants de découvrir la présence d'oiseaux, nécessitait la délivrance d'un mandat de perquisition, également l'apanage du juge d'instruction.

Le parquet conteste l'analyse de Me Donatangelo concernant l'exploitation du gsm saisi sur base d'un arrêt de la Cour de Cassation, rendu en 2015, autorisant l'analyse d'un gsm puisqu'elle découle de la saisie et qu'elle peut être réalisée dans le cadre de l'information du dossier.

Le parquet a également battu en brèche l'argumentation de Me Reynders qui avait longuement exposé lors d'une précédente audience la recevabilité des poursuites reposant sur un décret de la région wallonne qui souligne que le procès-verbal initial devait être transmis au fonctionnaire sanctionnateur par le parquet compétent en l'occurrence le parquet d'Eupen et non celui de Verviers comme ce fut le cas en février 2015.

Le substitut Lelotte considère que le code de l'environnement ne prévoit pas la compétence territoriale d'un parquet "et on tombe dès lors sous le coup de l'article 23 du code d'instruction criminelle qui repose entre autres sur le domicile du prévenu ayant déclenché le dossier habitant l'arrondissement de Verviers."

Le parquet estime par ailleurs que, même si le tribunal suit cette argument, il ne concerne nullement la prévention de faux et usage de faux reprochée aux prévenus.

Le jugement sera rendu le 9 mars.