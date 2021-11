Malgré la situation sanitaire, la 21e édition du Festival Paroles d’Hommes aura bien lieu du 27 janvier au 19 février 2022, avec une programmation de plus de 30 représentations. Au programme : du théâtre, de l’humour, de la musique, de la danse, des conférences, des lectures et une exposition.

Après une édition quelque peu chamboulée en 2021, les très attendus Alex Vizorek, David Murgia (Pueblo), Marc Ysaye, Jean-François Breuer (Frédéric), Sam Touzani (Cerise sur le ghetto) ou encore Jean-Luc Piraux (Rage dedans) pourront enfin présenter leurs différents spectacles. Également reprogrammés : l’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, le déjanté Gilles Ramade et son Piano Furioso - Opus II, l’incontournable Karim Baggili et son univers musical captivant, le désopilant mais sensible Ismaël Akhlal dans son Bab Marrakech, et enfin le talentueux Esteban Murillo qui vous emmènera à la découverte de l’un des plus grands poètes espagnols du XXe siècle grâce au flamenco.

"Tous ces artistes étaient programmés en 2021. Nous n’avons voulu laisser personne sur le carreau" précise Patrick Donnay, directeur artistique. Enfin, l’exposition "Les enfants de la Ferme du Soleil avec Gérald Faway" présentée assez intimement l’an dernier, sera à redécouvrir cette année, agrémentée d’une nouvelle œuvre picturale commune réalisée par les enfants.

Une nouveauté

Ce festival fera aussi place à une nouveauté : "Paroles d’auteurs !", une journée consacrée aux nouvelles écritures. Durant tout l’après-midi, le public et les programmateurs pourront assister à des premières lectures d’œuvres et découvrir, entre autres, les textes de Guiseppe Lonobile, Lénaïc Brulé, Catherine Delmotte ou encore Alienor Debrocq. Karen de Paduwa viendra clôturer cette copieuse journée avec son spectacle "Normal !".

Côté nouveaux invités, le festival accueillera notamment Odile Ramelot avec sa conférence gesticulée "Dis maman, c’est quoi qu’on mange ?" qui questionne notre système agro-alimentaire sur le ton de l’humour.

Tout le programme détaillé qui sillonnera Herve, Soumagne, Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmedy et Liège sur www.parolesdhommes.be.