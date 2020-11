Le parquet a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 8 mois de prison contre un homme âgé de 46 ans qui avait été impliqué dans une bagarre avec des grévistes et des policiers le 13 février 2019. Les faits s'étaient déroulés le jour d'une grève nationale. Le mercredi 13 février 2019, lors d'un mouvement de grève nationale, des grévistes avaient installé un barrage au rond-point du parc industriel des Hauts-Sarts à Herstal. Un automobiliste qui voulait impérativement se rendre à son travail avait eu une altercation avec les manifestants, des syndicalistes rejoints par des gilets-jaunes. L'automobiliste avait fait mine de redémarrer et avait touché des manifestants. Il aurait même tenté d'étrangler un gilet-jaune.

La police était arrivée pour mettre fin à l'altercation alors que l'automobiliste s'était enfermé dans sa voiture. Se disant effrayé, il voulait quitter les lieux, s'était rebellé contre les policiers et leur avait porté des coups. Les policiers avaient utilisé un spray lacrymogène pour le maîtriser.

Le parquet a requis contre cet automobiliste une peine de 8 mois de prison pour des faits de rébellion, coups et blessures et menaces. La défense, Me Renaud Duquesne, a sollicité une peine plus modérée assortie d'un sursis.

Le jugement sera prononcé le 17 décembre.