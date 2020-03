Avec 23 stations de ski de fond, 5 pistes de ski alpin, 14 pistes reconnues de luge et plusieurs centres de locations de raquettes et de skis, la Province de Liège propose l’offre la plus riche du pays en matière d’infrastructures touristiques dédicacées à la poudreuse… et jeudi dernier, la Province de Liège était d’ailleurs fière d’annoncer que des pistes pouvaient être ouvertes suite aux chutes de neige.

Quid aujourd’hui ? Sur les hauteurs, la neige persiste au-dessus d’une certaine altitude et, durant tout ce week-end, il était encore possible de skier à certains endroits du pays.

Ce lundi 2 mars, on annonçait toutefois à l’agence de tourisme des cantons de l’Est que toutes les pistes étaient fermées, y compris celle du centre sportif de Losheimergraben, situé à 675 m d’altitude et où, ce dimanche, les pistes étaient donc ouvertes.

La région n’en demeure pas moins intéressante pour ceux qui aiment la neige. Celle-ci est encore présente puisqu’on confirmait ce lundi matin de la neige, surtout au-dessus de 600 m d’altitude. Ainsi, le toit de la Belgique (signal de Botrange) est recouvert d’une couche de 3 centimètres de neige. C’est moins qu’au parc de Botrange un peu plus bas où l’on constatait ce lundi matin 10 centimètres (à 653 m d’altitude). Idem à Ovifat (10 centimètres à 615 mètres). À noter enfin la présence de neige (5 centimètres) aux Crêtes de Xhoffraix, à… 510 m d’altitude.