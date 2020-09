La compagnie cargo russe AirBridgeCargo (ABC) s’est récemment encore installée un peu plus sur le site de Liège Airport, confirmant une information du site spécialisé Cargo Forwarder Global. Elle a en effet décidé d’y concentrer son trafic aérien européen et d’y exploiter un grand entrepôt.

Le nombre de vols hebdomadaires entre la Belgique et la Chine, en passant par Moscou, va progressivement doubler pour dépasser les 30 par semaine.

La filiale du groupe Volga Dnepr avait débarqué à Liège Airport courant 2017, lorsque la compagnie n’avait plus pu opérer à Amsterdam. Cette dernière avait ensuite lancé un appel d’offres un an plus tard pour créer un hub européen, que l’aéroport liégeois avait remporté.

En octobre 2018, les deux parties avaient signé un accord d’une durée de 10 ans, permettant l’expansion des activités d’ABC en Belgique et à Liège Airport d’atteindre le million de tonnes de fret d’ici 2020 et, de la sorte, d’entrer dans le top 5 des aéroports européens de cargo.

Plus de 30 vols par semaine

La compagnie, deuxième client en importance à Liège derrière FedEx, va y augmenter le nombre de vols hebdomadaires jusqu’à plus de 30, comme cela avait été communiqué en octobre 2018.

À ce moment-là, elle s’était également engagée à occuper deux entrepôts de 12 500 m2, que l’aéroport a construits pour la somme de 25 millions d’euros.

"Elle n’en loue finalement qu’un pour le moment et va l’équiper de différentes zones froides pour la manipulation des produits pharmaceutiques et d’autres produits sensibles à la température", détaille Diana Schoeneich, directrice pour l’Europe chez AirBridgeCargo, auprès du site spécialisé Cargo Forwarder Global…