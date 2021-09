On annonce une réduction pouvant aller jusqu'à 200 à 300 € par an...

"On se rend compte qu’en raison du Covid-19, des inondations que l’on vient de connaître et, plus généralement, du climat qui se dérègle que les tarifs au niveau des énergies ne vont faire qu’augmenter. On va voir les factures exploser. Du coup, on se dit que c’est le bon moment de lancer une action solidaire pour contrer la hausse des prix de l’énergie", souligne Frédéric Vandelli, l’échevin en charge de la transition énergétique à Flémalle.

Aussi, la commune réitère une opération, déjà mise en œuvre il y a quelques années, d’achats groupés d’électricité verte et de gaz en association avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower. "On peut estimer la réduction entre 200 et 300 € par an", relève l’échevin.

Cette proposition s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux indépendants et PME. Plus il y aura de consommateurs et plus la réduction négociée par Wikipower pourra être importante… Ne pas subir l’augmentation des prix, tout en soutenant la filière du renouvelable en Belgique, voilà ce qui est proposé aux Flémallois à travers cette démarche.