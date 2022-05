A Seraing, les dépôts clandestins ternissent l'image de la Ville depuis trop longtemps! Et ça fait longtemps également que l'on entend parler de caméras de surveillance... Cette fois, on y est! En effet, ce lundi soir, le conseil communal de Seraing a pris connaissance des résultats des premières semaines d'utilisation.

"Sur quatre semaines, avec 7 caméras, on comptabilise pas moins de 600 images probantes", a indiqué Laura Crapanzano, l'échevine en charge de l'environnement. De quoi satisfaire Fabian Culot, chef de groupe MR, qui n'a pas hésité à qualifier de "puants" les auteurs de dépôts clandestins!

Très clairement, ces caméras sont destinées à lutter contre les dépôts clandestins qui sont fréquents à certains endroits, notamment sur les sites de bulles à verre/vêtements/conteneurs collectifs. Pas moins de 172 lieux ont été répertoriés sur le territoire sérésien comme étant des zones sensibles au niveau des dépôts clandestins!

"Parmi ces caméras, certaines seront des leurres et d’autres seront bel et bien actives. De quoi permettre de dissuader les pollueurs ou de les attraper et les identifier en flagrant délit", souligne l'échevine.

La phase de test s'étant avérée concluante, les caméras sont opérationnelles depuis ce mardi. Il est prévu qu'elles changent régulièrement d’emplacement afin de couvrir largement le territoire. Ces manipulations seront réalisées par l'entreprise qui loue les caméras à la ville de Seraing. C'est aussi cette entreprise qui sera chargée d'analyser les images des vidéos et d’envoyer les faits constatés aux services compétents de la ville en vue d'une verbalisation.

Un agent assermenté pourra alors constater les faits et sanctionner les personnes concernées.