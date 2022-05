Les dépôts clandestins ternissent l’image de la ville depuis trop longtemps ! Et ça fait longtemps aussi que l’on entend parler de caméras de surveillance… Cette fois, on y est ! En effet, lundi soir, le conseil communal a pris connaissance des résultats des premières semaines d’utilisation. " Sur quatre semaines, avec sept caméras, on comptabilise pas moins de 600 images probantes ", a indiqué Laura Crapanzano, l’échevine de l’Environnement. De quoi satisfaire Fabian Culot, chef de groupe MR, qui n’a pas hésité à qualifier de "puants" les auteurs de dépôts clandestins. Ces caméras, certaines étant des leurres, sont destinées à lutter contre les dépôts clandestins qui sont fréquents à certains endroits, notamment sur les sites de bulles à verre/conteneurs collectifs. Pas moins de 172 lieux sensibles ont été répertoriés ! Il est prévu qu’elles changent régulièrement d’emplacement afin de couvrir largement le territoire. Ces manipulations et l’analyse des images seront réalisées par l’entreprise qui loue les caméras à la Ville. Un agent assermenté constatera alors les faits et sanctionnera les auteurs.