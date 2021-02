N’ayons pas peur de le dire, ni même de l’écrire, à Grâce-Hollogne, c’est à celui qui arrivera le plus à enquiquiner l’autre… Si la fixation d’un conseil communal était attendue à la suite de la décision de justice ayant donné raison à Manuel Dony, le 2e point de ce maigre ordre du jour laisse clairement comprendre que la hache de guerre n’est pas enterrée…

Pour rappel, après que la démission de Manuel Dony de son mandat d’échevin n’a pas été acceptée par le conseil communal le 28 janvier dernier, l’intéressé a saisi le tribunal de première instance et obtenu gain de cause. À dater du 30 janvier, la commune avait alors 48 heures pour convoquer un conseil communal et ainsi rectifier le tir, sous peine de se voir infliger une astreinte de 1 000 € par jour de retard. Le collège a alors décidé d’aller en justice contre cette ordonnance.

Manuel Dony, qui a pris ses nouvelles fonctions à Wallonie-Bruxelles Enseignement, incompatibles avec un mandat d’échevin, a alors récolté suffisamment de signatures de conseillers communaux lui permettant de convoquer un conseil communal. Le collège étant contraint de convoquer un conseil communal, celui-ci a été fixé le 15 février, toujours en visioconférence. Conseil communal qui sera donc amené à accepter cette démission… et à le faire réellement !

En réaction, la tendance Mottard a inscrit un second point à l’ordre du jour de ce conseil et non des moindres… Soit la réduction d’une unité du nombre d’échevins dévolu légalement à la commune… Ainsi, si ce point est accepté, ce qui pourrait être le cas si on se retrouve face au même vote que pour la démission de Manuel Dony..., le collège communal de Grâce-Hollogne passerait alors de cinq à quatre échevins.

Pietro Patti ?

Ce qui réglerait le problème du remplacement de Manuel Dony du côté de la tendance Mottard, où l’on ne veut pas de Déborah Colombini, compagne de Manuel Dony… Mais s’installerait alors un déséquilibre entre les deux tendances socialistes, ce qui ne risque pas d’arranger les relations…

L’ambiance est telle que le compromis ne peut venir que de la fédération liégeoise du PS… Le trio assurant une mission de tutelle sur l’instance socialiste locale aurait formulé des propositions en vue du remplacement de Manuel Dony… Le nom de Pietro Patti, conseiller communal de la tendance Dony, circule…