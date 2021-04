Une campagne de travaux de rénovation des centrales hydroélectriques de Bervercé (9 MW) et de Heid de Goreux (8 MW), et du barrage de retenue de Robertville, vient de commencer sur l’initiative d’Engie. "Datant de 1930, ces installations ont été des pionnières en matière de production d’énergie renouvelable et locale en Belgique. Ces travaux leur permettront de contribuer pour les décennies à venir un avenir neutre en carbone", explique le premier producteur d’énergie renouvelable du pays. Avec 836 MW de capacité installée, Engie produit de l’énergie renouvelable à partir de diverses sources d’énergie, dont l’énergie hydraulique.

Le montant des travaux s’élève à 15 millions d’euros. Ceux-ci permettront à ces infrastructures de continuer à produire chaque année une énergie renouvelable et locale. Leur production de 48 GWh par an équivaut à la consommation annuelle d’un peu plus de 16 500 ménages. Elle permet d’éviter l’émission de 19 200 t de CO 2 par an, soit l’équivalent des émissions annuelles de 9 600 voitures diesel.

À la centrale hydroélectrique de Bervercé, deux des trois turbines seront remplacées. Des travaux d’entretien et de réparation du parement externe du barrage de Robertville en amont de la centrale seront également réalisés. La date de fin de ces travaux est prévue pour septembre 2022. En 2023, des travaux de traitement anticorrosion de la conduite reliant le barrage de Robertville à la centrale de Bervercé seront aussi entrepris. L’ensemble de ces installations sont alimentées par les eaux de la Warche.

Pour l’été 2022

Avec ses 8 millions de mètres cubes en réserve, le barrage alimente la ville de Malmedy en eau de distribution et offre un espace de loisirs nautiques et de pêche très apprécié. Il régule également le débit de la Warche et évite les crues.

À la centrale électrique de Heid de Goreux, les deux turbines seront remplacées et une nouvelle connexion au réseau de distribution sera réalisée. Le remplacement des turbines fait suite à l’inondation de la centrale en 2018. La centrale est alimentée par l’Amblève via une conduite souterraine parcourant 3,5 km sur un dénivelé de 40 mètres. Elle est connectée en amont à une retenue de régulation à Lorcé. La date de fin des travaux est prévue pour l’été 2022.

A.Q.