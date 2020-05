L'école et 27 habitations vont connaîtreune mise en beauté

Alors que les écoliers retrouvent progressivement le chemin des classes, l’école Wauters à Engis, s’apprête à vivre une cure de jouvence.

En effet ce mercredi matin, le coup d’envoi du projet d’embellissement des façades de la rue J. Wauters à Engis sera donné avec la pose de l'échaffaudage le ong de l'école. Ce projet, mené par l’ASBL Engironnement et soutenu par la commune d’Engis, a pour vocation d’améliorer le cadre urbanistique de ce quartier. Les partenaires privés et publics se réjouissent d’entamer la première phase du projet Wauters qui concerne l’école et un premier lot de 27 habitations.

Le chantier, qui prévoit le nettoyage, la réparation et la mise en peinture (quand nécessaire) des façades débutera la première semaine de juin.

Présenté aux riverains fin 2018, l’ASBL Engironnement dispose du permis et des conventions avec les riverains depuis fin 2019. Suite à un appel d’offre, les travaux ont été confiés à l’entreprise Technorésine à la fin du premier trimestre 2020. Le début du chantier a, fort logiquement, été retardé afin de respecter les mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Dès ce mercredi les efforts de l’ASBL Engironnement et des autorités communales sont récompensés car les travaux vont pouvoir débuter. L’échafaudage sera installé devant l’école pour entrer dans le vif du sujet dès la première semaine du mois de juin. Les auteurs du projet, que sont le bureau d’architectes Fabrice Torbol Architectes, en collaboration avec Tellus sprl et Belfageo envisagent plusieurs types d’intervention en fonction de l’état des façades. Cela va du nettoyage pour révéler la brique, à des réparations multiples (briques, portes, fenêtre, fissures), jusqu’à la mise en peinture des briques et/ou des châssis des fenêtres en bois.

Cette première phase de travaux s’étalera jusque fin septembre 2020. La prochaine phase sera étudiée lors des prochains conseils d’Administration de l’ASBL Engironnement.