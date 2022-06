C’est un accident pour le moins inhabituel qui est survenu, ce vendredi matin, en bord de Meuse, à hauteur d’Engis.

En effet, un octogénaire qui était parti à la pêche est remonté dans sa voiture stationnée sur la berge et a ensuite entamé une manœuvre de demi-tour.

Dans des circonstances encore indéterminées, l’homme a perdu le contrôle de sa voiture qui a filé tout droit dans la Meuse.

Alors que le véhicule s’enfonçait dans l’eau, l’alerte a été donnée et il a fallu à peine plus de 10 minutes pour que les hommes-grenouilles des pompiers de Liège se rendent sur place. Ils se sont mis à l’eau et ont secouru le malheureux conducteur.

L’homme a été ramené sur la rive et pris en charge par les secouristes. Ces derniers ont pu retrouver un pouls, avant de transporter la victime à l’hôpital du Bois de l’Abbaye. Là, les médecins ont estimé que les jours du conducteur étaient en danger.