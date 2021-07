Depuis 1998, qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil brille de mille feux, des artistes venus des quatre coins du globe investissaient l’écrin de verdure du Parc des Tchafornis pour vivre au rythme de l'insolite, de l'extraordinaire, du mystérieux et du rire.



Cette année, en raison de la crise sanitaire, Les Tchafornis sont, pour la deuxième année consécutive, itinérants et se déroulent en quatre lieux et à quatre dates différentes. Après Engis ce samedi 3 juillet, Les Fagnes, Clermont et Hermalle vibreront chacun le temps d’une journée dédiée aux arts de rue et du cirque, aux arts forains, à la musique...

Trapézistes, danseurs, clowns, conteurs, comédiens, musiciens, acrobates et jongleurs seront au rendez-vous pour émerveiller petits et grands, entre spectacles loufoques, démonstrations de haut vol et surprenantes performances.

Après une étape réussie ce samedi 3 juillet à Engis (Parc des Tchafornis), le festival fera escale dans trois autres quartiers de la commune : le dimanche 11 juillet 2021 dès 13h aux Fagnes (autour de l’école) ; le samedi 28 août 2021 à Clermont-sous-Huy (quartier des Fontaines); et le dimanche 29 août 2021 à Hermalle-sous-Huy (derrière le Centre culturel).

La programmation complète est disponible sur www.lestchafornis.com

Bar avec service aux tables uniquement. Réservations souhaitées. Participation libre.

Le vendredi 2 juillet à 20h30, la reprise des activités « plein air » du Centre culturel débutera avec un concert blues « The BluesBones » à Engis, dans le Parc des Tchafornis. Celui-ci est déjà complet (vu les normes Covid).