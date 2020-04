Le MCER plaide en ce sens par la voix de Raphaël Grégoire.



Par la voix de son chef de file Raphaël Grégoire, le groupe d'opposition MCER (Mouvement Citoyen Engissois Réunis) dit soutenir les mesures actuellement prises par le collège communal, et ce tout en regrettant qu’il n’y ait pas de communication envers les conseillers communaux.

"Malgré des demandes répétées, la seule communication que l’on a reçue, c’est début avril après avoir demandé au collège une explication sur les pouvoirs spéciaux et les aménagements de travail pour les employés communaux", déplore le conseiller communal.

C’est pourquoi le MCER demande au collège de réunir le conseil communal par vidéo-conférence afin de pouvoir être tenus informés de la situation actuelle, des décisions prises et à prendre ainsi que afin d’obtenir des réponses aux questions posées.

"En cette période de confinement, nous prônons l’union communale car cette crise n’a pas de couleur politique et, de cette manière, pouvoir jouer notre rôle de conseiller communal et relayer l’information aux citoyens et dans nos quartiers".

Raphaël Grégoire estime aussi qu'il faut pouvoir préparer ensemble l’après-confinement notamment en renforçant la solidarité envers les citoyens, les commerçants et les associations en prenant dès maintenant certaines décisions.



Un exemple donné concerne la désinfection voulue régulière des lieux publics et des écoles lors du déconfinement, et ce afin de diminuer le risque de propagation du virus.

Ce qui implique que la commune fasse l’acquisition de sèche-main et de gel désinfectant à placer dans les services communaux aussi bien pour le personnel que pour les usagers de ces derniers.