En ce moment, la société Prayon est dans une période d’entretien de ses installations. Ce dimanche, sur le temps de midi, une fuite a été constatée dans une des cuves. Ce qui a provoqué des émanations. «Occupés à travailler, six ouvriers ont eu la gorge irritée suite à ces émanations, explique le bourgmestre d’Engis, Serge Manzato. Le médecin du site a de suite pris les six ouvriers en charge.»

Malgré cela, le 112 a été formé pour une intervention sur place. C’est ainsi que les pompiers et des ambulances ont pris la direction d’Engis direction l’usine Prayon. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour les six ouvriers qui ont été transportés à l’hôpital pour y passer des examens complémentaires. Quant à la population engissoise, elle n’a rien à craindre pour sa sécurité.