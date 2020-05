Il a percuté un tracteur alors qu'il se trouvait sur la route des trente-six tournants

Ce vendredi après-midi, un motard a été grièvement blessé lors d'une collision avec un tracteur à Engis.

Il était aux environs de 14 h 30 lorsque les policiers de la zone Meuse Hesbaye ont été avertis d'un grave accident de la route qui venait de se produire sur la N639, la route des Trente-six tournants à Engis,

Peu avant l'appel, un motard et un tracteur se sont percutés. Le motard a été grièvement blessé lors de la collision. Il a été emmené à l'hôpital pour y recevoir des soins. Selon les éléments recueillis sur place, les jours du blessé seraient en danger.

Le parquet a été avisé des faits. Un expert automobile a été mandaté et devra déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident.

Les inspecteurs de police de la zone Meuse-Hesbaye se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et dresser un procès verbal de constatations.