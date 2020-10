Ce lundi en fin d’après-midi, un homme âgé de 35 ans a été victime d’un tragique accident alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail à Hermalle-sous-Huy dans la commune d’Engis.

Il était 15 h 05 lorsque les pompiers de Liège et les pompiers de la zone Hemeco ont été avertis d’un accident industriel qui venait de se dérouler à la société Armosa, qui travaille dans la production de produits chimiques.

Un travailleur, un habitant d’Andenne, a chuté dans un mélangeur, doté d’un système mécanique qui mélange les produits. La victime est décédée sur le coup. Le parquet a été avisé des faits et est descendu sur place. Un médecin du travail s’est également rendu sur les lieux. L’enquête devra déterminer les circonstances et les causes exactes de l’accident.

Sur place, tout le personnel de l’entreprise est particulièrement sous le choc. "Tout a été mis en oeuvre depuis que l’entreprise existe pour ne jamais avoir d’accident. C’est d’ailleurs le premier accident depuis que nous nous trouvons à Engis, c’est-à-dire 10 ans", nous indique la cellule communication de l’entreprise. "Nous sommes tous très choqués. Personne ne viendra travailler mardi. Nous verrons de quelle manière les choses reprennent, mais pour le moment, nous n’avons pas de mot."

Une ambulance d’Ampsin et le Smur de Huy sont intervenus sur place aux côtés de leurs collègues de Liège.