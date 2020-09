Ce mardi 1er septembre, la commune d’Engis a inauguré la modernisation de son site web communal www.engis.be.

Cette nouvelle version offre aux citoyens un accès voulu simplifié, une recherche voulue plus rapide ainsi qu’une meilleure visibilité des actualités et des événements.

À côté des traditionnels « Ma commune – Loisirs – Économie », le citoyen trouve désormais deux onglets intitulés « Je suis » et « Je trouve ».

Ces ajouts lui permettent de naviguer selon des profils personnels ou selon ce qu’il recherche (démarches administratives, taxes et redevances, enquêtes publiques, etc).

Le site web a un côté réactif qui lui permet de s’adapter aux différentes résolutions d’écrans en ajustant et en redimensionnant automatiquement les pages.



En outre, il peut également être lu par les tablettes des personnes souffrant de malvoyance.

Les couleurs prédominantes sont le rose et le blanc, et ce afin de renforcer l’identité communale ainsi que de donner un look épuré au site web.

La recherche a quant à elle été réfléchie selon une dynamique citoyenne. Toujours dans ce même point de vue, des icônes de raccourcis ont été ajoutées à la page d’accueil.



Le mini-site du CPAS lui aussi revu



Quant au CPAS d’Engis, il possède déjà, depuis plusieurs années, son adresse propre incorporée au sein du portail communal.

Celle-ci a également subi un lifting afin d’intégrer un graphisme identique et de rejoindre la même optique de simplicité, de rapidité et de clarté.