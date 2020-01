Mardi matin, une automobiliste circulait dans le bois de Clermont-sous-Huy lorsqu'elle a aperçu l'animal. Elle lui a aussitôt porté secours.

"En voyant le chien dans le bois, je me suis directement arrêtée. Il m'était impossible de passer mon chemin en le laissant là! Derrière moi, un monsieur s'est également arrêté et je lui ai dit que je m'en occupais car je savais ce qu'il fallait faire en pareille situation", raconte Rose Cimino. Et pour cause, voilà des années qu'elle s'occupe bénévolement d'animaux. Ce qui l'amène à collaborer avec la police. Si bien qu'elle est en quelque sorte la Madame "Bien-être animal" à Engis...

"Je me suis avancée vers le chien et il s'est laissé approcher sans problème. C'était une chienne, très gentille, très sociable et obéissante. Je l'ai prise avec moi, je lui ai trouvé de quoi manger et je suis allée au commissariat de police afin de savoir si elle était pucée mais elle ne l'était pas", explique-t-elle. Choquée d'avoir trouvé l'animal dans de telles conditions, elle poste alors une publication sur Facebook. Très vite, les commentaires ont afflué.

"Parfois, Facebook a du bon car la propriétaire a vu ma publication et m'a contactée. Elle m'a expliqué que sa chienne, âgée de 11 ans, est très fugueuse depuis qu'elle a des crises d'épilepsie et qu'elle avait disparu depuis dix jours". Mais cela n'explique pas pourquoi l'animal s'est retrouvé attaché avec une corde à un arbre, en plein bois! "La chienne n'était pas pucée mais elle était tatouée dans l'oreille mais on ne l'a pas vu avec ses poils. Elle avait un collier rouge autour du cou or, la dame a expliqué ne jamais lui avoir mis de collier en raison de son épilepsie. Perdue sachant qu'elle venait de Saint-Séverin, peut-être a-t-elle été recueillie et a-t-elle fait une crise d'épilepsie qui aurait incité les gens à l'abandonner... Elle se portait bien en tout cas et ne semblait pas avoir été maltraitée".

Ayant pu prouver qu'il 'agissait bien de son chien, la dame de Saint-Séverin (Nandrin) l'a donc emmené. Tout est bien qui finit bien!

"C'était la première fois qu'un pareil cas se présentait sur la commune d'Engis. La chose à faire lorsque l'on trouve un animal qui semble perdu, c'est de se rendre à la police où l'on dispose de l'appareil permettant de détecter la puce", relève Rose, heureuse que cette chienne ait retrouvé son foyer...