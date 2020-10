Politique C’est du moins ce que dénonce Ecolo au sujet des dividendes distribués par Enodia.

Un nouveau coup de massue financier est-il sur le point de s’abattre sur les communes de la province de Liège ? C’est en tout cas ce que dénonce Ecolo dont plusieurs élus ont décidé de monter au créneau concernant les dividendes distribués par Enodia.

En effet, face à un contexte de diminution de ces derniers, de 28 millions d’euros en 2019 à 18 millions en 2020, - le PS et le MR liégeois ont selon les Verts fait le choix d’attribuer plus de moyens à la Province. Et ce au détriment des communes affiliées, ce qui engendrerait pour elles une diminution de 40 % des dividendes octroyés par rapport à 2018.

"On nous a notamment expliqué que vu la reprise du financement des zones de secours, il fallait augmenter les dividendes qui lui sont attribués. Pourtant, la Province n’a pas de difficultés financières et elle avait toujours renoncé pour partie à ses dividendes au profit des communes", explique le conseiller provincial et administrateur chez Enodia Hajib El Hajjaji.