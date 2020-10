"Je suis flattée", a confié la chroniqueuse Énora Malagré, qui assurera le rôle de maîtresse de cérémonie du gala d’ouverture ainsi que l’animation du plateau-télé, aux côtés de Jérôme Colin, du Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL). "Et je félicite l’équipe d’avoir réussi à l’organiser malgré ce que nous traversons tous. Ce festival célèbre un art, qu’est la comédie, qui ne l’est pas assez. C’est fou, pour nous Français, que ce soit à nouveau des Belges qui s’en emparent", a-t-elle ajouté, ce jeudi, lors de la conférence de presse de présentation du festival.

Cette 5e édition, programmée du 6 au 10 novembre, a été maintenue malgré la nouvelle hausse des contaminations de Covid-19. En effet, à l’instar du Voo Rire de Liège, qui se déroulera en Cité ardente du 17 au 25 octobre, les organisateurs sont convaincus que "tout le monde a besoin de sourire, de rire" en cette période morose. Un maintien malgré les incertitudes qui ont plané sur l’organisation du festival, notamment au niveau des possibilités d’accueil du public ou la venue de personnalités.

Un beau panel !

"Nous avons fourni un effort important par rapport aux protocoles sanitaires et parmi le beau panel d’invités, nous ne sentons pas actuellement de réticence à venir. Nous avons donc décidé de continuer et nous restons confiants par rapport au public. Nous pensons, en tout cas, que les passionnés répondront présents", a souligné Adrien François, directeur de la programmation et initiateur du festival, ajoutant que quelques noms sont encore en attente et qu’il a fallu, vu le contexte, renoncer à la venue à Liège de deux invités à la renommée internationale.

Huit longs-métrages, n’ayant pas encore été diffusés dans les salles de cinéma, et dix-neuf courts-métrages d’Espagne, d’Italie, d’Angleterre, de France, du Québec… seront en compétition. Après Eric Judor (Eric et Ramzy), Gérard Darmon, Stéphane Guillon et Mylène Demongeot, c’est Pascal Légitimus, l’un des visages du trio Les Inconnus, qui présidera le jury longs-métrages. Il sera accompagné de Nicole Ferroni, Bernard Farcy (films Taxi), Sophie Mounicot, David Sallès et Vincent Roget.