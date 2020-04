En cette période de crise liée à l’épidémie de coronavirus, il ne se passe quasi pas un jour sans que l’on évoque la situation vécue par le personnel soignant. C’est sans nul doute cette dernière qui a poussé le Waremmien Thierry Bataille, infirmier de formation, à reprendre du service depuis le 1er avril.

Âgé de 47 ans, ce "héros du quotidien" fut diplômé de l’institut Sainte-Julienne en 1997. " Je fais partie des premiers infirmiers à avoir été formés en soins intensifs et en aide médicale urgente ", raconte-t-il. Sa carrière, il l’a débutée en soins intensifs à la clinique de l’Espérance, où il a travaillé de 1998 à 2009. " Je ne m’y destinais pas a priori mais j’ai été amené à travailler en réanimation et j’y ai pris goût sur le tard ."

Par la suite, Thierry Bataille explique s’être occupé des stagiaires venus tant de l’Helmo que du Barbou. Devenu maître de stages dès 2007, ce pédagogue dans l’âme, lequel se définit " d’abord comme un infirmier avant d’être un enseignant ", a donné cours à Sainte-Julienne. Depuis deux ans, il est également en charge du service remédiation et, depuis le début de la crise, son quotidien a été bouleversé.

Alors que les cours en ateliers et en petits groupes ont été maintenus dans un premier temps, il a dû adapter les siens. " Il est nécessaire que la matière puisse être assimilée ", souligne-t-il, épinglant un problème relatif aux stages ainsi que des soucis de matériel et d’encadrement.

Une liste de volontaires



Son temps-plein d’enseignant n’étant pas comblé, il a eu la volonté de revenir sur le terrain. "Le CHC a envoyé un courrier officiel à l’Helmo pour demander de l’aide et c’est ainsi qu’une bonne dizaine d’enseignants ont repris du service" , précise Thierry Bataille.

Lequel s’est donc inscrit sur une liste de volontaires, appel ayant été fait à lui début avril. Et de mettre en avant " une grande solidarité existante dans les services, même si tout le monde n’est pas fait pour les soins intensifs ". Pour l’instant, lui qui a dû faire face il y a trois ans à une maladie thrombo-embolique dit tenir le coup. Et d’estimer que " le plus dur, c’est au niveau émotionnel car il y a beaucoup de cas difficiles à gérer ".

Bruno Boutsen