Le message des représentants syndicaux rencontrait celui des enseignants ce jeudi matin. En effet, pour Vinciane, enseignante en Langues à Marche, "ce n’est pas un meilleur salaire que nous réclamons, mais de meilleures conditions de travail". Comme elle l’indique, la surcharge administrative ne fait pourtant que croître ces dernières années "mais il manque toujours de personnel. Dans trois semaines, j’ai une collègue qui va accoucher… et il n’y a toujours pas de remplaçant. Quand je demande à mes 50 élèves qui veut faire l’enseignement, il n’y en a qu’une qui répond, "moi"… plus personne ne veut être enseignant aujourd’hui".

Et pour cause poursuit Sabine, collègue de Vinciane, "faire ‘prof’correctement, ce n’est pas faire 20 h par semaine, il faut aussi préparer, corriger, prendre en charge les élèves qui décrochent"… "mais on semble l’oublier alors aujourd’hui, on nous charge d’un tas de procédure administratives alors que nous avons parfois plus de 30 élèves par classe", poursuit Françoise, également enseignante à Marche.

Évaluer ses collègues

"L’école va mal"… c’était le constat unanime des milliers d’enseignants présents ce jeudi à Liège. "Et que nous propose-t-on ? Des évaluations réalisées par nos propres collègues", remarque Nicolas, professeur de Géographie. "Avec des sanctions en cas d’évaluation négative. Sur base de quoi ? Des points des élèves ?". Dans les rangs de l’enseignement, le malaise est plus que palpable.