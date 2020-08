Dès ce lundi, le Labo Cita Drive, chargé du dépistage du Covid-19 (tests PCR), reçoit sur le parking P+R de Vottem (à l’arrivée de l’autoroute E313, direction Liège). Il s'agit, en effet, de répondre à l’augmentation des demandes qui émanent de patients symptomatiques, de personnes asymptomatiques (essentiellement pour les départs et retours de vacances) et de personnes contactées dans le cadre du tracing car elles auraient été en contact direct avec une personne ayant contracté le virus.

Cette nouvelle localisation permettra de mieux fluidifier le trafic de voitures et de proposer une ligne de dépistage spécifique pour les personnes arrivant à pied, à vélo ou en bus (ligne 71 depuis Liège). Mise à disposition par la Ville de Liège, cette infrastructure solide pourra rester active sur place "durant plusieurs mois s'il le faut", souligne Frédéric Dhondt, qui coordonne la logistique du projet.

Depuis début juillet, le laboratoire de la Citadelle voit le nombre de dépistages augmenter. "Nous étions à 200 tests il y a quelques semaines et nous tournons, aujourd'hui, à une moyenne qui oscille entre 350 à 500 tests", précise Jérôme De Marchin, biologiste au Labo Cita. "Nous prenons donc place sur ce parking pour plus d’aisance et nous investissons également dans une nouvelle machine qui nous permettra de pouvoir analyser jusqu'à 800 tests quotidiennement".

A noter que la moitié du parking reste accessible aux personnes désireuses d'y garer leur véhicule pour ensuite poursuivre leur route en bus.

Le Labo Cita Drive est accessible du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h, ainsi que le samedi de 8 h à 12 h (sauf jours fériés). Pour s'y présenter, il convient d'être en possession d’une prescription de l'Aviq signée par un médecin et de la carte d'identité.