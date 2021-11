Le 12 mars 2020, le CHR de la Citadelle soignait son premier patient Covid confirmé. Bien qu’ayant anticipé la crise sanitaire dès janvier, les équipes ne s’attendaient pas à voir leur quotidien bouleversé à ce point durant près de deux ans.

La photographe Céline Chariot s’est immergée bénévolement durant cinq semaines, en pleine deuxième vague Covid, pour garder une trace du travail hors du commun du personnel soignant.

Un reportage photographique repris dans le livre Clair obscur, immersion à l’hôpital de la Citadelle à Liège. Un recueil au format à l’italienne (23,5 x 15,2 cm) qui permet une remarquable mise en valeur d’une centaine de photographies.

C’est le 10 novembre 2020 que la photographe professionnelle pousse les portes de la Citadelle avec une idée en tête : s’imprégner de l’ambiance, du travail et des difficultés rencontrées par le personnel pour immortaliser ce "drôle de moment" en photo. Détentrice d’un baccalauréat en photographie et art visuel à l’institut Saint-Luc à Liège, et après avoir bourlingué dans d’autres pays du monde, comme la Thaïlande, la Guinée ou la Roumanie, la trentenaire souhaitait photographier "la réalité" dans son propre pays.

Une immersion

Pour ce travail, elle dialogue avec les équipes, s’immerge dans leur quotidien, de jour comme de nuit, et capte leur désarroi face à une situation exceptionnelle. Elle embarque dans une voiture du SMUR, se pose dans le silence des soins intensifs, immortalise des salles d’attente vides, assiste à une naissance sous Covid…

Le "livre témoignage" est actuellement disponible dans de nombreuses librairies liégeoises au prix de 30 €.

À noter que la direction de l’hôpital a décidé d’offrir un exemplaire à l’ensemble du personnel et des médecins. Ce qui représente pas moins de 4 100 personnes.