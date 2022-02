Ces travaux au niveau du rond-point dit Toute-Voie à Jemeppe (près de l'accès et la sortie d'autoroute) avaient été annoncés en 2019, dans le cadre du plan d'investissement communal (PIC) 2019-2021 de la ville de Seraing pour lequel la Région wallonne accordait des subsides à hauteur de 3,6 millions d'€... Le marché ayant été lancé en juin dernier, les voici qui ont démarré dernièrement.

Temporaire... depuis une quinzaine d'années, ce rond-point, à l'intersection des rues Toute-Voie et de Hollogne, va être réaménagé. Il s'agit, en effet, de donner une nouvelle image à cette entrée sur le territoire sérésien, tout en y sécurisant les déplacements.

"Cet endroit est un lieu de passage important, dépourvu d’un éclairage suffisant, sujet à des accidents et où la chaussée est plus qu’abîmée. Il est donc impératif d’y apporter des modifications utiles et nécessaires", précise-t-on à la ville de Seraing.

Les travaux sont localisés actuellement rue Toute-Voie, entraînant ainsi la fermeture provisoire de ladite rue. Une déviation a été mise en place... vers une rue où se déroulent également des travaux... Ce qui n'est pas sans conséquence sur la circulation. Dès lors, si vous le pouvez, pensez à partir un peu plus tôt si vous devez emprunter cet itinéraire...

"Pour l’heure, le chantier est géré par Resa et la Cile qui s'occupent des impétrants. Ensuite, les ouvriers de la Ville s’occuperont de réaliser une toute nouvelle entrée de ville", ajoute-t-on à la ville de Seraing.

Ces travaux sont annoncés pour une durée approximative de 5 mois.