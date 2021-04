On nous a demandé de nous réinventer, c’est ce que nous faisons !" c’est le message lancé par Michel Desaubies qui représente ici une quinzaine d’artistes liégeois associés sous la bannière #Preste zchezvous ou quand les artistes vont à la rencontre du public au plus près de lui.

Théâtre, danse, musique, conférence vont se déplacer chez l’habitant pour un spectacle, une prestation dans un salon, un jardin, devant un public restreint, de 25 à 40 personnes selon les capacités… et selon les règles en vigueur !

"L’hôte invite ses amis, ses voisins, ses collègues, des membres de son association… Les prestataires, eux, apportent le matériel et leur savoir-faire", explique Michel Desaubies. "Ce sera une soirée placée sous le signe de la culture de proximité, de la convivialité, de la rencontre et du lien social."

#Prest ezchezvous gère l’offre et la demande pour la création, la diffusion, la promotion de prestations artistiques chez des particuliers. Autrement dit, établir un double réseau : d’une part, des prestataires et, d’autre part, des particuliers susceptibles d’accueillir ce type de formule, afin de mettre ces deux réseaux en lien.

En outre, grâce au soutien du service culture de la Province de Liège, le cachet reste très abordable pour l’hôte !

Angel Ramos Sanchez, auteur, comédien, metteur en scène et coach scénique, chargé de cours à l’école de cirque, et Michel Desaubies, chanteur, comédien et travailleur culturel, se lancent dans ce projet et réunissent les artistes autour du concept. Le catalogue contient déjà plus de 15 artistes.

Si vous souhaitez accueillir un spectacle chez vous, et recevoir le catalogue, alors rendez-vous sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Presterchezvous.