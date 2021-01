Comme d’autres communes voisines, la ville de Seraing entend encourager les citoyens à avoir recours à des modes de déplacement plus doux. Si vous en avez assez de vous retrouver coincé dans des embouteillages, ce qui arrive le plus souvent lorsque l’on est justement quelque peu pressé…, peut-être avez-vous songé à opter pour un vélo à assistance électrique... Si tel est le cas, sachez, en tant que citoyens sérésiens, que vous pouvez solliciter une prime.

En effet, depuis le 1er janvier, la ville de Seraing accorde une prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou d’un kit d’adaptation neuf permettant de convertir un vélo traditionnel en vélo électrique. Il s’agit d’une prime de maximum 100 € pour un vélo et de maximum 40 € pour un kit.

"Cette prime est cumulable avec celle proposée par la Région wallonne", souligne Laura Crapanzano, échevine en charge de l’environnement à Seraing.

S’engager à l’utiliser

Le règlement relatif à l’octroi de cette prime est consultable sur le site Internet de la Ville (www.seraing.be/primesvelo). Pour introduire une demande, il suffit de remplir le formulaire ad hoc et de l’adresser, par courrier postal, au service Environnement.

Quelques critères sont à respecter pour pouvoir bénéficier de cette prime. Parmi ceux-ci, le bénéficiaire doit s’engager à ne pas vendre le matériel acquis pendant une période de 4 ans et à l’utiliser le plus possible lors de ses déplacements quotidiens. À noter, à ce propos, que la Ville se réserve le droit de faire procéder à toute vérification après en avoir averti préalablement le demandeur par courrier.

Plus d'infos au 04/330 86 07.