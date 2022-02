Liège Comme en 2019 et en 2020, la Ville de Liège organise cette année une Saint-Valentin un peu particulière pour les Liégeoises et les Liégeois… qui sont toujours amoureux de leur femme ou de leur mari et qui veulent revivre un moment inoubliable. "Liège vous aime", tel est en effet le nom de l’événement que l’échevinat de l’État-civil organise ce samedi 12 février, afin de donner la possibilité à ceux qui le désirent de réitérer leurs vœux de mariage, à l’hôtel de ville de Liège, "sous une forme respectueuse du contexte pandémique", précise-t-on à la Ville. L’an dernier, l’événement avait été annulé pour cause de crise sanitaire.

Le samedi 12 février 2022, à 15 h, il sera donc proposé aux couples mariés - qui se sont mariés à Liège et/ou qui sont domiciliés à Liège - une cérémonie, à l’hôtel de ville, afin de réitérer leur vœux. Le nombre d’inscriptions étant logiquement limité, il est indispensable de s'inscrire préalablement… Ces inscriptions se feront jusqu’au 8 février 2022 au 04/221.93.90. Les modalités organisationnelles seront précisées lors du contact pris. Encore félicitations !