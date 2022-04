C’est au début des années 2000, dans le cadre de la réfection de la sortie 3 de l’autoroute E42, que l’on a commencé à mener des fouilles archéologiques autour de l’aéroport de Bierset. Depuis lors, diverses zones ont été explorées. Si bien qu’à ce jour, pas moins de 111 hectares ont fait l’objet de fouilles par des archéologues de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP).

Les découvertes effectuées lors de campagnes de fouilles ont mené, en 2018, à la présentation d’une exposition intitulée "Sous l’aéroport, un village préhistorique". Depuis lors, d’autres zones ont été explorées à l’ouest de l’aéroport, du côté de Fontaine, et de nouvelles découvertes ont été réalisées. Afin de les présenter, une nouvelle exposition a été mise sur pied. Intitulée "Les aiguilleurs du temps", elle est à découvrir jusqu’au 6 juin au fort de Hollogne (à proximité de l’aéroport). Elle s’installera ensuite, et jusqu’en septembre, au musée de la Commission historique de Grâce-Hollogne.

Dans les couloirs et salles du fort, le visiteur va à la rencontre (sur photos) des premiers aiguilleurs, ceux et celles qui ont réalisé ces fouilles, pour ensuite admirer les objets, eux aussi des aiguilleurs du temps, qu’ils ont mis au jour. Une quarantaine d’objets est ainsi exposée sous vitrine, depuis le Néolithique (il y a environ 7 000 ans) jusqu’à l’époque contemporaine en passant par la Protohistoire, l’époque gallo-romaine, le Moyen Âge et les Temps modernes. Un terme, plus exactement un verbe, a été choisi pour qualifier chacune des périodes.

On y découvre des outils en silex, des céramiques, des traces d’enclos susceptibles d’être funéraires (en image), de la vaisselle, une pipe en terre, une petite poupée en céramique datant a priori du XIXe siècle…

Le visiteur a également l’opportunité, dans la salle voisine, de découvrir les restes d’un village néolithique ayant fait l’objet de la première exposition.