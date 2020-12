Ce mercredi, deux hommes ont été interpellés après s’être introduits dans une maison située à Esneux. Les policiers de la zone Secova ont été appelés à intervenir à la suite d’une tentative de cambriolage commise sur leur zone.

Un peu plus tôt dans la journée, un habitant est rentré à son domicile et est tombé sur deux cambrioleurs. Ces derniers ont été surpris par l’homme alors qu’ils étaient entrés dans la maison. La victime a rapidement fait appel à la police tandis que les auteurs prenaient la fuite. Les inspecteurs ont réussi à interpeller deux suspects, Christophe, âgé de 44 ans et Rémy, 20 ans. Le premier est déjà bien connu des services de police. Les deux suspects ont été arrêtés. Ils seront déférés demain au palais de justice de Liège. Le magistrat de garde du parquet de Liège les rencontrera pour décider de la suite des évènements.