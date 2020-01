Un marché groupé de vente a été mis en place avec Anthisnes et Neurpé

La commune d’Esneux n’a pas été épargnée par la propagation des scolytes, fortement favorisée par la chaleur et la sécheresse. “Pour tenter de mettre fin à cette épidémie, le seul remède est de vider nos forêts des arbres atteints afin que ces derniers ne puissent plus favoriser la prolifération de ces insectes néfastes”, explique la bourgmestre Laura Iker.

La commune a déjà vendu 2.913 m³ de bois contaminé et le DNF n’a, à ce stade, pas identifié de nouveaux lots devant subir le même sort sur le territoire. “Néanmoins, il n’est pas impossible que nous découvrions d’autres zones contaminées, ou que ces insectes poursuivent leurs méfaits et dans ce cas, nous devons agir au plus vite pour endiguer ce phénomène”, précise Adrien Calvaer, échevin des eaux et forêts.

Pour parer à cette éventualité et réagir au mieux et le plus rapidement, le conseil communal a donc décidé de participer, avec les communes de Neupré et Anthisnes, au marché groupé de vente anticipée d’éventuels futurs bois scolytés, qui définira un prix au m³ pour le futur acheteur. Cela permettra que les arbres malades soient abattus et évacués dans les 15 jours de leur identification.