Chaque personne domiciliée sur la commune d'Esneux pourra bénéficier de deux chèques de 5 €, dont un réservé à l'Horeca.

Ce jeudi, le conseil communal d'Esneux a approuvé le plan de soutien covid-19 présenté par la majorité MR-PS. Ce plan comprend trois mesures phares:

- Mesures d'allégement fiscal: non-enrôlement, pour toute l’année 2020, de la taxe sur les enseignes et de la taxe sur l'occupation du domaine public.

- Modification du règlement concernant la location de salles communales: soutien aux ASBL et associations communales ayant leur siège social sur la commune en leur proposant l'occupation gratuite des salles communales et ce, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.

- Octroi de bons d'achat en soutien à l'économie locale et au pouvoir d'achat des citoyens: deux chèques de 5 €, dont un réservé à l'Horeca, pour chaque personne domiciliée sur la commune. A utiliser jusqu’au 31 décembre 2020, uniquement dans les commerces de l’entité dont la fermeture a été décidée par le Conseil National de Sécurité.

Toujours concernant l'Horeca, deux réunions ont été organisées début juin avec les commerçants et les riverains d’Esneux et de Tilff afin de dégager le meilleur modus vivendi en vue de l'extension des terrasses. Une série de terrasses ont ainsi été autorisées, dont deux en hauteur à Esneux (le long de l'Ourthe) et d’autres étendues.

Les diverses mesures prises représentent, en coût et en manque à percevoir, un montant de 300 000 €.