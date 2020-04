Les semaines se poursuivent et le confinement reste de mise... tandis que de nombreux commerçants se demandent comment survivre alors qu'ils sont contraints de rester porte close ! Si des aides régionales et fédérales sont déjà évoquées voire assurées, le niveau communal commence lui aussi à agir. Comme à Esneux où le Collège communal a décidé ce jeudi soir de "reporter l'envoi de toutes les factures-redevance et de tout avertissement extrait de rôle relatifs aux taxes communales". Et ce n'est pas tout... Des exonérations fiscales sont au programme en 2020 à Esneux.

"Dans le contexte de la crise actuelle qui affecte chaque citoyen, mais également l’économie et particulièrement les petits commerçants et les indépendants dont plus de la moitié ont été obligés de fermer leur porte ou d’adapter leurs modalités de fonctionnement", commente le Collège d'Esneux. "Le Collège a également souhaité apporter une réponse rapide et concrète. C’est ainsi que le collège a décidé de prendre des mesures d’exonérations fiscales possibles sur son territoire communal. Les taxes sur les enseignes, sur les débits de boissons ainsi que la redevance pour l’occupation du domaine public ne seront pas due pour l’année 2020 dans son entièreté".

On parle bien d'une exonération et non pas d'une suspension.

Dans ce contexte, le Collège a enfin précisé que "l’envoi de la taxe dite "déchets" relevant pour partie d’un autre niveau de pouvoir n’a pu, malheureusement, être postposée".