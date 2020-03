La police veillera et ce type de comportement sera sanctionné

C'est la bourgmestre d'Esneux Laura Iker qui a révélé ce comportement pour le moins honteux. Celle-ci a en effet publié sur les réseaux son sentiment à l'égard de jeunes gens qui avaient... toussé en direction d'une personne à risque. En rigolant.

Son sang n'a fait qu'un tour et, en ses qualités de bourgmestre et de chef de la police locale, elle a précisé que ce type de comportement, s'il est à nouveau observé, sera sévèrement sanctionné. Une question de sécurité... le mot est faible.

"Scandaleux : une dame qui fait partie des personnes à risque suite à une maladie obligée de sortir, avec son masque, pour aller à la poste d'Esneux et qui se fait suivre par une bande de jeunes qui toussent dans son cou", a-t-elle détaillé non sans adresser à ces jeunes un message clairs : "vous êtes des IRRESPONSABLES et le terme est faible. Sachez que j'ai demandé à la police d'intensifier les patrouilles et de sanctionner ce type de comportement qui n'a pas d'autre nom que de l'IMBECILITE à l'état pur!!!"

À bon entendeur...