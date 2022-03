Après 9 mois de soutien et d’aide aux sinistrés, les activités de la Croix-Rouge de Belgique se transforment après le 31 mars 2022. La « cellule de crise » passe la main au réseau permanent des maisons Croix-Rouge de Belgique pour assurer le service auprès des sinistrés. Après le départ des équipes d’urgence de la Croix-Rouge le 15 mars dernier de Chaudfontaine, c'est au tour du centre d’accueil de Méry de fermer ses portes le 26 mars prochain. "Nous remercions chaleureusement la Croix Rouge pour son soutien et son aide précieuse depuis les inondations", commentent les autorités communales d'Esneux.



Suite à ce départ futur, le collège évalue actuellement plusieurs projets afin d’assurer le relais et de maintenir au maximum l’aide aux sinistrés et, plus largement, aux personnes dans le besoin sur la commune.

La commune rappelle que le CPAS propose toujours des repas à domicile, des taxis sociaux, mais aussi une aide financière pour des dépenses variées : frais médicaux, courses, loyer, achat de mobilier et électroménagers, … Contact : inondations@cpasesneux.be / 04.273.78.85