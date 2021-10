Inondations La commune va racheter toutes les parcelles du Pont de Mery et de l’Aval de l’Ourthe…

’il est une zone, dans la vallée de l’Ourthe, qui a particulièrement souffert lors des inondations de mi-juillet, c’est bien celle où résidaient plus de 80 familles (200 habitants), dans les campings dits "permanents", situés à Méry. Ici en effet, lors de la montée des eaux, point de caves immergées ou de rez-de-chaussée détrempés… mais des habitations fragiles, littéralement arrachées par les torrents. Au lendemain des inondations, dans les domaines du Pont de Méry et de l’Aval de l’Ourthe, il ne restait rien. Certains y ont laissé leur vie.

La bourgmestre Laura Iker nous l’avait dès lors fait savoir : impossible dans ce contexte d’autoriser à l’avenir une reconstruction sur ces sites, d’ailleurs inscrits en "zone inondable". Ces habitations sont l’héritage d’un tourisme du passé, transformé en habitat souvent précaire, pour des personnes aux revenus moins élevés.

Ce jeudi soir, un peu plus de trois mois après le drame, les autorités communales ont donc acté officiellement la fin d’un style de vie en bord d’Ourthe, avec "la fin des domaines du Pont de Méry et de l’Aval de l’Ourthe".

"Depuis plusieurs décennies, ces anciens campings se sont transformés en zones d’habitats permanents. Ces zones destinées au tourisme, selon le plan de secteur et localisées dans des zones d’aléa d’inondation élevée, ne peuvent, en théorie, accueillir d’habitations ou de logements permanents", ont rappelé les autorités. "Les habitants s’y sont donc installés dans presque 100 % des cas sans être couverts par un permis d’urbanisme, qui n’aurait pu être délivré".

Rappelant les démarches entreprises depuis plus de 20 ans au travers du Plan Habitat Permanent (HP) - à savoir le rachat des parcelles et l’accompagnement des habitants vers un relogement plus qualitatif, avec accès à l’eau et à l’électricité notamment - la Commune d’Esneux a précisé que l’objectif était bien de mettre fin à ce type d’habitat de manière progressive… "mais cette obligation de relogement est finalement venue de la nature, qui