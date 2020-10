Esneux Il y a près de deux ans déjà que cette route avait été fermée pour plusieurs (longues) semaines, dans la vallée de l’Ourthe et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que la fermeture de la Nationale 633 avait eu un impact significatif sur la mobilité en Ourthe-Amblève… Aujourd’hui, on annonce une nouvelle fermeture de cette voirie, pour des raisons identiques (chutes de pierres). Durant quinze jours, du lundi 2 au mardi 17 novembre inclus, la nationale sera fermée à toute circulation. Par ailleurs, jusqu’à la fin du mois de novembre, la circulation sera réduite sur cette même route. Comme l’a en effet précisé Laura Iker, bourgmestre d’Esneux, "des travaux de stabilisation de la paroi rocheuse sur la N633 doivent encore avoir lieu. Ces travaux entraîneront la fermeture totale de la voirie. Resa en "profitera" pour également réaliser des travaux qui ont été reportés à notre demande afin que ces 2 chantiers coïncident. Ces travaux dureront jusqu’au 27 novembre et nécessiteront le placement de feux tricolores. La route ne sera donc plus fermée mais la circulation perturbée".

Il y a tout juste deux ans, le 30 octobre 2018, un incident était déjà survenu sur cette nationale entre Esneux et Poulseur, axe essentiel pour la mobilité de la région. De grosses pierres, provenant de la paroi rocheuse qui longe la nationale, étaient tombées sur la voirie, provoquant un accident. Fort heureusement, personne n’avait été blessé. La circulation avait toutefois été fortement perturbée et, par sécurité, la nationale avait été fermée à toute circulation dans les deux sens, entre Esneux et le Ry d’Oneux (vers Poulseur). Il avait fallu attendre début 2019 pour que la sécurité soit assurée et que la voirie soit dès lors rouverte… Sur cet axe, les travaux de sécurisation sont réguliers. En 2018, c’est l’exploitation de la carrière qui était en cause mais l’érosion naturelle de la roche est aussi régulièrement la cause d’une fermeture de la nationale.