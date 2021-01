C'était annoncé et, malheureusement, les pluies incessantes de ce vendredi ont fini par faire déborder plusieurs cours d'eau en province de Liège. Conjugées à la fonte des neiges, ces pluies ont fait gonfler l'Amblève, la Vesdre et l'Ourthe inférieure. Mais c'est au niveau de l'Ourthe inférieure, à Esneux, que les conséquences sont souvent les plus importantes. Ainsi ce vendredi en fin d'après-midi, l'Ourthe a débordé au niveau de Méry et Hony et le plan d'urgence a été déclenché à Esneux. "Cela signifie que nous avons prévenu l'autorité provinciale et que nous avons activé le numéro d'urgence (0486/40.35.79)", explique Laura Iker, bourgmestre d'Esneux. "Nous avons donc aussi ouvert la salle de Méry". Et ce, afin d'accueillir les personnes qui devraient quitter leur domicile . "Du café y sera servi et des personnes répondront aux questions".

Sur le terrain, la police de la zone Secova intervient également en cette fin de journée afin d'évacuer le domaine du Pont de Méry, qui est le plus problématique (car situé sous le niveau de l'Ourthe).

Dans ce domaine, plusieurs centaines d'habitants résident dans des conditions parfois précaires. "Nous devons intervenir pour éviter un accident", poursuit la bourgmestre, "c'est n'est pas une très grosse inondation mais elle est quand même inhabituelle".