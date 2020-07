Un véhicule a percuté un poteau ce mercredi matin

Dans le cas présent, la route ne devait être bloquée que quelques heures, le temps de procéder au "nettoyage" de la chaussée. Dans la vallée de l'Ourthe, la circulation est régulièrement impactée par des incidents au niveau de la Nationale 633. Fin 2018, la nationale avait ainsi été fermée durant deux mois à cet endroit précis, suite à un éboulement de pierres au niveau de la paroi rocheuse ainsi qu'au risque de nouvelles chutes de pierres.

Dans le courant de la matinée ce mercredi, un accident s'est produit sur la Nationale 633, reliant Comblain-au-Pont à Esneux. Précisément, c'est entre Chanxhe et Poulseur que l'accident est survenu. Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule, seul en cause, a percuté un poteau électrique sur le côté de la route. Le choc a été relativement brutal et le poteau s'est couché sur la voirie. Les secours sont rapidement intervenus pour venir en aide au conducteur tandis que la police a balisé les lieux. Vu la configuration de la Nationale, la route a été fermée à la circulation et des déviations ont été mises en place, par Mont (Anthisnes) notamment.