La décision est laissée au PO

La commune d'Esneux a, comme d'autres communes, pris connaissance de la circulaire 7599 émise ce 27 mai par la Fédération Wallonie Bruxelles. Cette circulaire prévoit la possibilité d’un retour à l’école de l’ensemble des élèves de maternelles à partir du 2 juin, et de ceux de primaires à partir du 8 juin.

Si certaines communes ont clairement fait le choix de reporter la rentrée des maternelles au 8 juin, pour laisser les écoles se préparer, alors que de nombreux aménagements avaient été réalisés pour respecter des règles de distanciation qui ne seront plus en vigueur, Esneux a décidé de laisser la décision finale au PO, en fonction des circonstances particulières qu’ils rencontrent sur le terrain.

"Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation", affirmait ce vendredi Anne-Catherine Flagothier, l’échevine de l’Enseignement. "On nous demande de défaire en 2 jours ce qui a demandé des heures de préparation. Et la nouvelle circulaire devrait être mise en application en à peine 1,5 jour ouvrable (nous somme en effet à la veille d’un week-end férié). Il nous faut prendre le temps de communiquer tant avec le personnel qu’avec les parents. Il faut également laisser au personnel le temps de remettre les locaux en ordre. Certains servent d’entrepôt au mobilier évacué afin de pouvoir respecter la distanciation sociale qui nous était imposée jusqu’aujourd’hui. Les professeurs doivent retrouver leur classe sereinement. Il leur en a déjà été demandé beaucoup ces dernières semaines. Nous ne pensons pas que leur mettre un coup de pression supplémentaire soit productif".

Si la date du 2 juin semble difficile à tenir selon l’Echevine, tout sera mis en œuvre pour que la réouverture des classes maternelles puisse avoir lieu "dans les meilleurs délais", au plus tard en même temps que les classes primaires le 8 juin.