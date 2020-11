En août, la commune d’Esneux avait mis en place l’action "Je soutiens mon commerce local", en faisant parvenir à chaque habitant de la commune deux chèques de 5 euros à échanger dans les commerces esneutois qui adhéreraient à cette opération. "Nous devons reconnaître que cette action ne reçoit pas le succès escompté auprès des commerçants et que les citoyens n’utilisent pas non plus les chèques", reconnait-t-on à la commune d’Esneux. Un appel est donc lancé à toutes et tous pour que l’opération soit une réussite. L’action sera dès lors prolongée d’un mois, jusqu’au 31 janvier.